МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Создание аналога российского танка Т-14 "Армата" займет у западных государств от трех до пяти лет, заявил капитан Штефан Бюлер из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск. Об этом сообщает Focus Online.

Как отметил Бюлер, за это время Россия способна усовершенствовать боевую машину, а танковые экипажи могут набраться опыта в управлении "Арматой".

"Предпочтительнее добиться реального 80-процентного решения и оптимизировать его после испытаний, чем создавать 100-процентного "бумажного тигра", — заявил военный.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.