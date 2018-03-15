Стали известны возможные названия нового российского оружия

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В ходе онлайн-голосования определились три лидирующих названия нового оружия российских вооруженных сил. Результаты представлены на сайте Минобороны.

Среди предложенных вариантов лидируют "Горыныч", "Карась" и "Пальмира".

По состоянию на 16:00 четверга за название "Горыныч" для боевого лазерного комплекса проголосовали 32,06% (19 316 человек). Название "Карась" для беспилотного подводного аппарата, который могут оснастить обычными и ядерными боеприпасами, одобрили 38,34% (26 015 человек). За наименование "Пальмира" для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой проголосовало 22,68% (384 343 человека).

В начале марта Министерство обороны России предложило россиянам придумать названия новейшему российскому оружию, которое президент Владимир Путин представил вовремя послания Федеральному собранию. Голосование закончится в пятницу.