Новое оружие России
МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал

Рогозин рассказал о доработке МиГ-31 параллельно с созданием "Кинжала"

© Министерство обороны РФ
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15:5311.03.2018
(обновлено: 16:26 11.03.2018)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" станут самолеты МиГ-31, модернизация которых велась одновременно с созданием новейшего высокоточного авиационного ракетного комплекса.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", — написал Рогозин в Twitter.

Испытания

Ранее Министерство обороны отчиталось об испытании комплекса "Кинжал". Истребитель Миг-31, взлетевший с аэродрома в Южном военном округе, выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты.

"Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", — заявили в военном ведомстве.

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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"Наводит ужас": Daily Star оценила видео пуска "Кинжала"
В сообщении отмечалось, что во время пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели новейшего авиационного ракетного комплекса.

С начала года экипажи комплекса "Кинжал" выполнили более 250 полетов. "Летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", — подчеркнули в Минобороны.

Военное ведомство также опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты. На это уже отреагировала британская газета Daily Star, которая назвала ролик "шокирующим" и "наводящим ужас".

Что может "Кинжал"

О высокоточном авиационном ракетном комплексе "Кинжал" рассказал в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Выступление главы государства сопровождалось кадрами испытаний.

Изображение лазерного комплекса во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
О каком новом супероружии России рассказал Путин‍
По его словам, обладание гиперзвуковым оружием дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь может быть огромной, а скорость делает его неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, и ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным оружием.

Созданный в России гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявил Путин.

Он отметил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом сама ракета, летящая в десять раз быстрее скорости звука, маневрирует на всех участках полета, и это позволяет ей успешно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета может доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды на расстоянии до двух тысяч километров.

В послании Федеральному Собранию Путин также рассказал и о других новейших вооружениях, разработанных в России, — о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая придет на смену "Воеводе", о ракетном комплексе стратегического назначения с планирующим крылатым блоком, получившем название "Авангард", о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета, о подводном ядерном беспилотнике и о комплексе лазерного оружия.

При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, а тем более агрессивных целях. 

Средство сдерживания

Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин назвал создание "Кинжала" важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Не дразните медведя": читатели западных СМИ — о новом российском оружии
По его словам, эффективность комплекса многократно подтверждена на государственных испытаниях — все пуски гиперзвуковых ракет завершались точным поражением назначенных целей.

"Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", — подчеркнул Суровикин.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", — подчеркнул главком.

"Нет противоядия"

Военно-дипломатический источник заявил, что от "Кинжала" нет защиты.

По его словам, все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы теперь, по мнению военных, — только хорошие цели. 

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России
"Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты — как рогатки против самолета. Вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика. А сама система ПРО — дырявый зонтик", — сказал источник.

Он добавил, ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. Причем, по его словам, новое оружие не подпадает под Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так что США обвиняют Россию в его нарушении только от безысходности. 

"Москве и Вашингтону нужно сесть за стол переговоров и договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", — заключил источник.

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© Министерство обороны РФ
Учебно-боевой пуск гиперзвукового "Кинжала": новый ракетный комплекс в действии
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© МИА Россия Сегодня 2018
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