Экипировка "Ратник" получит новый многофункциональный нож в 2018 году

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская боевая экипировка "Ратник" к концу 2018 года получит новый многофункциональный нож, который, в частности, сможет выполнять функции некоторых инструментов (отверток и т.д.) заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Андрей Романюта.

"Многофункциональный нож, который сейчас есть в экипировке "Ратник", в принципе свои задачи выполняет, но есть просьбы расширить его функционал. То есть в ТТЗ (тактико-техническое задание — ред.) изначальном, например, не было предусмотрено откручивание болтов… Вместо того ножа, думаю, что за 2018 год мы разберемся каким он должен быть, и к концу восемнадцатого года будет уже новый нож", — сказал он.

Серийные поставки экипировки второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие высокотехнологичные компоненты.