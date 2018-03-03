Выпускники тверской академии ВКО будут применять ЗРС С-500

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Курсанты тверской Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовятся к эксплуатации и применению перспективной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей", заявил в субботу начальник академии ВКО генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"С 2013 года мы приступили к подготовке курсантов. На сегодняшний день порядка уже 1,5 тысячи курсантов обучается. Курсанты учатся пять лет по 13 специальностям. Основные из них — это специалисты в области эксплуатации автоматизированных систем управления противовоздушной обороны (ПВО); офицеры-исследователи, которые будут заниматься применением и эксплуатацией новой системы ПВО С-500", — сказал Ляпоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что тверская академия также готовит зарубежных специалистов. "Подготовка иностранных военнослужащих началась с 1959 года. За это время подготовлено около 4 тысяч иностранных военнослужащих из 40 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья", — добавил генерал-лейтенант.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова осуществляет подготовку офицерских кадров с 1957 года. В настоящее время она является единственным научным центром России и стран СНГ, где проходят подготовку высококлассные специалисты войск ВКО.