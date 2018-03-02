Разработчик рассказал о превосходстве "Корнета" над американским Javelin

ТУЛА, 2 мар — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin как по дальности стрельбы, так и по возможности поражать и наземные, и воздушные цели. Об этом заявил РИА Новости заместитель управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения, разработчика этих ПТРК, Сергей Ильин.

Дальность поражения у "Корнета" — от пяти до 10 километров, у Javelin — 2,5 километра. "Еще во время испытаний ракеты в Туле мы стреляли прототипом "Корнета", потому что дальность ракеты выходила далеко за пределы полигона", — подчеркнул Ильин, комментируя одобренную Госдепом США сделку по продаже Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов.

По его словам, "Корнет", в отличие от Javelin, "может стрелять не только по наземным, но и по воздушным целям".

"Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" превосходит американский Javelin. По мнению экспертов из различных стран мира, ему нет равных. Это лучшая противотанковая ракета в мире", — сказал Ильин. Он отметил, что на международных выставках к павильону с российским комплексом не раз подходили представители зарубежных делегаций и отмечали уникальные характеристики "Корнета".

Ильин добавил, что, по мнению представителей Израиля, по тактико-техническим характеристикам эта ракета — лучшая в мире.