Эксперт рассказал о возможностях российского подводного беспилотника

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Созданный и успешно испытанный в России подводный беспилотник относится к принципиально новому классу оружия, средствами перехвата которого не обладает сейчас ни одна страна в мире, заявил РИА Новости в четверг член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что в России создан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью. Глава государства отметил, что этот беспилотник может быть оснащен как обычным, так и ядерным боевым зарядом.

"Это наше ноу-хау, даже чего-то подобного у других мировых держав на вооружении просто нет. В принципе, это новый класс вооружений. Все существующие средства противоракетной и противолодочной обороны были созданы для тех классов вооружений, которые были уже известны – эту разработку парировать никому просто нечем", — сказал Мураховский.

Собеседник агентства добавил, что благодаря ядерной энергетической установке новый "подводный робот" может действовать на практически неограниченной дальности.