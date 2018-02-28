Ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую кислородную систему

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую стратосферную кислородную систему, обеспечивающую жизнедеятельность экипажа, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Технодинамика".

"НПП "Респиратор" холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") начинает испытания кислородно-дыхательной аппаратуры (КДА) для полетов в стратосфере. Новая система рассчитана на питание кислородом членов экипажа модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью разработанной "Респиратором" КДА является ее интеграция в бортовое радиоэлектронное оборудование стратегического ракетоносца. Система взаимодействует с авионикой по мультиплексному каналу информационного обмена, а также с использованием последовательного кода и разовых дискретных команд. Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.

Совместно с КДА используется кислородная маска, защитный шлем, а также высотно-компенсирующий костюм и высотный морской спасательный комплект.

"Новая аппаратура предназначена для обеспечения кислородом пилотов воздушных судов, способных подниматься в стратосферу. Система создана для работы как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа", — сказал генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого процитировала пресс-служба холдинга.

В составе холдинга "Технодинамика" НПП "Респиратор" разрабатывает и производит системы пожаротушения и кислородно-дыхательные системы для авиации, МЧС России, медицинских учреждений.