Ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую кислородную систему

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 после модернизации получит новую стратосферную кислородную систему, обеспечивающую жизнедеятельность экипажа, сообщила в среду пресс-служба холдинга "Технодинамика".
Отмечается, что отличительной особенностью разработанной "Респиратором" КДА является ее интеграция в бортовое радиоэлектронное оборудование стратегического ракетоносца. Система взаимодействует с авионикой по мультиплексному каналу информационного обмена, а также с использованием последовательного кода и разовых дискретных команд. Аппаратура предусматривает несколько линий подачи кислорода, которые связаны между собой. Система ведет непрерывный интеллектуальный мониторинг давления в разных точках, обеспечивая подачу кислорода даже при нарушении работоспособности одной из трасс.
"Новая аппаратура предназначена для обеспечения кислородом пилотов воздушных судов, способных подниматься в стратосферу. Система создана для работы как в условиях герметичной кабины, так и в случаях ее разгерметизации. Она также участвует в функционировании защитного снаряжения пилотов и системы катапультирования, обеспечивая жизнедеятельность экипажа", — сказал генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого процитировала пресс-служба холдинга.
В составе холдинга "Технодинамика" НПП "Респиратор" разрабатывает и производит системы пожаротушения и кислородно-дыхательные системы для авиации, МЧС России, медицинских учреждений.