Завод "Янтарь" должен передать заказчикам четыре корабля в 2018 году

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" в Калининграде предстоит в 2018 году передать заказчикам четыре корабля, сообщает заводская газета "Вперед!".

Отмечается, что основные задачи предприятия определены в приказе генерального директора завода Эдуарда Ефимова "Об основных задачах 2018 года в обеспечение выполнения контрактных обязательств предприятия", который был подписан 9 февраля.

"Сдаточной программой в 2018 году предусматривается передача заказчикам четырех заказов, говорится в приказе. Вот эта четверка: два больших десантных корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов", океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", — сообщает издание.

Кроме того, согласно утвержденной производственной программе предприятия на 2018 год, в июне предстоит сформировать корпус и надстройку океанографического исследовательского судна "Алмаз", которое строится для Главного управления глубоководных исследований министерства обороны России и названо в честь ЦМКБ "Алмаз", разработавшего проект 22010. В ноябре на судно нужно погрузить все основное оборудование и спустить его на воду.

Декабрь этого года определен сроком окончания формирования корпуса и надстройки судна обеспечения "Воевода", который строится на заводе по заказу министерства промышленности и торговли РФ. Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ".

Ожидается, что траулер "Командор", который строится в Калининграде для камчатских рыбаков, должен стать на воду в марте, а в декабре уже завершить швартовные и выйти на ходовые испытания. Траулер "Ударник" планируется спустить на воду в июле, чтобы в декабре он мог начать швартовные испытания. Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R калининградский завод и камчатский рыбоколхоз подписали в 2016 году, тогда же началось строительство первых двух судов — "Ленинец" и "Командор".