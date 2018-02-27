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Завод Янтарь. Архивное фото

Завод "Янтарь" должен передать заказчикам четыре корабля в 2018 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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12:0827.02.2018
(обновлено: 12:10 27.02.2018)
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" в Калининграде предстоит в 2018 году передать заказчикам четыре корабля, сообщает заводская газета "Вперед!".

ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВМФ рассматривает возможность строительства на "Янтаре" океанских кораблей
Отмечается, что основные задачи предприятия определены в приказе генерального директора завода Эдуарда Ефимова "Об основных задачах 2018 года в обеспечение выполнения контрактных обязательств предприятия", который был подписан 9 февраля.

"Сдаточной программой в 2018 году предусматривается передача заказчикам четырех заказов, говорится в приказе. Вот эта четверка: два больших десантных корабля проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов", океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", — сообщает издание.

Кроме того, согласно утвержденной производственной программе предприятия на 2018 год, в июне предстоит сформировать корпус и надстройку океанографического исследовательского судна "Алмаз", которое строится для Главного управления глубоководных исследований министерства обороны России и названо в честь ЦМКБ "Алмаз", разработавшего проект 22010. В ноябре на судно нужно погрузить все основное оборудование и спустить его на воду.

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711. Архивное фото
© Фото : Судостроительный заводя "Янтарь"
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" планируют спустить на воду в мае
Декабрь этого года определен сроком окончания формирования корпуса и надстройки судна обеспечения "Воевода", который строится на заводе по заказу министерства промышленности и торговли РФ. Проект 23700 разработан АО "Северное ПКБ".

Ожидается, что траулер "Командор", который строится в Калининграде для камчатских рыбаков, должен стать на воду в марте, а в декабре уже завершить швартовные и выйти на ходовые испытания. Траулер "Ударник" планируется спустить на воду в июле, чтобы в декабре он мог начать швартовные испытания. Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R калининградский завод и камчатский рыбоколхоз подписали в 2016 году, тогда же началось строительство первых двух судов — "Ленинец" и "Командор".

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