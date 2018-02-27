Большой десантный корабль "Петр Моргунов" планируют спустить на воду в мае

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711, который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, планируется спустить на воду в мае, сообщила заводская газета "Вперед!" со ссылкой на старшего строителя заказа Сергея Панфилова.

По его словам, в 2017 году завершилась стапельная сборка корпуса корабля, в ближайшее время предстоит заменить главный двигатель.

"Чтобы произвести замену, нам необходимо поменять местами гребные винты и двигатели с редукторами с правого борта на левый. Эта сложнейшая операция проводится для того, чтобы устранить проблему c управлением корабля, которая была выявлена в ходе испытаний головного БДК. Корабль в мае должен быть спущен на воду, и эти работы будут проводиться всеми имеющимися силами завода", — сказал Панфилов, чьи слова приводит издание.

Контракт на строительство БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" был подписан с министерством обороны РФ в сентябре 2014 года. Закладка корабля состоялась на заводе "Янтарь" в июне 2015 года.

Проект 11711, разработанный ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. "Петр Моргунов" — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — "Иван Грен" был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Сейчас он проходит государственные испытания в Балтийском море.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".