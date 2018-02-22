МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Одиннадцатый по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Наро-Фоминск" будет заложен для Военно-морского флота России на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане в День защитника Отечества, сообщил журналистам в четверг официальный представитель ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В День защитника Отечества в Зеленодольске, Республика Татарстан, на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоится торжественная церемония закладки новейшего малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631. Приказом главнокомандующего ВМФ кораблю присвоено наименование "Наро-Фоминск", — сказал Дыгало.

Он отметил, что МРК "Наро-Фоминск" — "одиннадцатый корабль в серии из 12 единиц проекта, которые по контракту с Минобороны России строятся в Татарстане в соответствии с техническими требованиями главного командования ВМФ России".

"В ближайшее время ВМФ планирует принять в свой состав от зеленодольских судостроителей шестой и седьмой серийные МРК проекта 21631. Все корабли оснащены высокоточным оружием и станут достойным пополнением надводной составляющей ВМФ. МРК проекта 21631 отлично себя зарекомендовали при выполнении свойственных для них задач и занимают уверенное место в своем сегменте", — процитировал Дыгало слова главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева.

МРК нового поколения проекта 21631 спроектированы АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" и являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами ракетного, артиллерийского, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Корабли проекта 21631 имеют водоизмещение более 900 тонн; длину более 70 метров; ширину 11 метров. Скорость хода — 25 узлов. Дальность плавания — свыше 1,4 тысячи морских миль. Экипаж — 52 человека.