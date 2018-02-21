Нижегородский завод "Сокол" готов выполнять заказы Минобороны по МиГ-35

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал АО "РСК "МиГ") завершил подготовку производства для выпуска новейших российских истребителей МиГ-35, сообщил журналистам в Нижнем Новгороде генеральный директор РСК Илья Тарасенко.

"Мы развиваем производство МиГ-35. В частности, сейчас мы завершили реконструкцию производственной площадки и полностью готовы выполнять те объемы, которые закажет министерство обороны", — сказал он журналистам, находясь на заводе "Сокол".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что в целом завод "Сокол" развивается, своевременно выполняет заказы. "Все, что запланировано на этот год, предприятие выполнит, как и в 2017 году", — добавил он.

На прошлой неделе Российская авиастроительная компания "МиГ" объявила о завершении заводских испытаний МиГ-35.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.