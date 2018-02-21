Военный эксперт рассказал о мобильной ПРО, которую получит российская армия

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главной особенностью новых российских противоракет "Нудоль" является их мобильность, за счёт которой удастся обеспечить не только противоракетную оборону Москвы и центрального промышленного района, но и любой точки РФ, заявил РИА Новости в среду военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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"Сегодня на защите Москвы и центрального промышленного района стоят шахтные комплексы ПРО А-135 "Амур", главным ограничением которых является как раз, то, что шахту никуда не переместишь и остальные районы у нас не закрыты. "Нудоль" — ракета мобильная, её можно будет поставить куда угодно, благодаря чему мы сможем отразить ракетное нападение в любой точке нашей страны", — сказал эксперт.

Собеседник агентства также отметил, что новая противоракета будет значительно превосходить по тактико-техническим характеристикам свою предшественницу. Так, "Нудоль" сможет поражать цель на расстоянии до 1500 километров (против 850 километров у А-135), значительно увеличена будет и скорость перехвата целей — 10 чисел маха (один мах примерно равен скорости звука) против 3,5 чисел маха у А-135.

Ранее газета "Известия" опубликовала информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой до конца 2018 года на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года поступят модернизированные комплексы А-235 с ракетами 53Т6М ("Нудоль"), которые предназначены для противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы и центрального промышленного района. Согласно изданию, новая противоракета представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте.