Козельская дивизия получит очередную партию МБР "Ярс" до конца 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Козельская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, дислоцированная в Калужской области, получит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса "Ярс" и загрузит их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку до конца 2018 года, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства на объектах, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка Козельской ракетной дивизии, отметили в ведомстве.

"До конца 2018 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что за последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки РВСН как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Ранее Минобороны сообщало, что Козельское соединение получит первую партию МБР шахтного базирования "Ярс" в декабре 2017 года.

Козельская ракетная дивизия — первое в Вооруженных силах РФ соединение РВСН, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.

Ранее Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.