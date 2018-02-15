Козельская дивизия получит очередную партию МБР "Ярс" до конца 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Козельская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, дислоцированная в Калужской области, получит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса "Ярс" и загрузит их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку до конца 2018 года, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства на объектах, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка Козельской ракетной дивизии, отметили в ведомстве.
"До конца 2018 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку", — сказано в сообщении.
В нем отмечено, что за последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки РВСН как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.
Ранее Минобороны сообщало, что Козельское соединение получит первую партию МБР шахтного базирования "Ярс" в декабре 2017 года.
Козельская ракетная дивизия — первое в Вооруженных силах РФ соединение РВСН, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.
Ранее Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.
РВСН были образованы 17 декабря 1959 года секретным постановлением Совмина СССР "Об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". Именно 17 декабря теперь отмечается как День РВСН.
РВСН являются наземным компонентом "ядерной триады", включающей также стратегическую авиацию и морские стратегические силы.
Основу вооружения РВСН составляют межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, оснащенные головными частями с ядерными боевыми блоками.
Ракетные войска стратегического назначения находятся в непосредственном подчинении Генерального штаба Вооруженных Сил России.
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Ракетные войска стратегического назначения могут применяться самостоятельно или во взаимодействии с остальными компонентами Стратегических ядерных сил.
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