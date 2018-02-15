Новое оружие России
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото

Козельская дивизия получит очередную партию МБР "Ярс" до конца 2018 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
16:3315.02.2018
02550

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Козельская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, дислоцированная в Калужской области, получит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса "Ярс" и загрузит их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку до конца 2018 года, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На учениях РВСН заступили на дежурство ракетные полки с комплексами "Ярс"
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства на объектах, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка Козельской ракетной дивизии, отметили в ведомстве.

"До конца 2018 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что за последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки РВСН как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На учениях в Сибири автономные пусковые установки "Ярс" сменили позиции
Ранее Минобороны сообщало, что Козельское соединение получит первую партию МБР шахтного базирования "Ярс" в декабре 2017 года.

Козельская ракетная дивизия — первое в Вооруженных силах РФ соединение РВСН, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.

Ранее Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.

Фундамент "ядерной триады"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРВСН были образованы 17 декабря 1959 года секретным постановлением Совмина СССР "Об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". Именно 17 декабря теперь отмечается как День РВСН.Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения РВСН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
РВСН были образованы 17 декабря 1959 года секретным постановлением Совмина СССР "Об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". Именно 17 декабря теперь отмечается как День РВСН.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРВСН являются наземным компонентом "ядерной триады", включающей также стратегическую авиацию и морские стратегические силы.Радист-связист Новосибирского ракетного соединения на мобильном посту
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
РВСН являются наземным компонентом "ядерной триады", включающей также стратегическую авиацию и морские стратегические силы.
© РИА Новости / Сергей КазакПерейти в фотобанкОснову вооружения РВСН составляют межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, оснащенные головными частями с ядерными боевыми блоками.Запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Казак
Перейти в фотобанк
Основу вооружения РВСН составляют межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, оснащенные головными частями с ядерными боевыми блоками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРакетные войска стратегического назначения находятся в непосредственном подчинении Генерального штаба Вооруженных Сил России.Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ракетные войска стратегического назначения находятся в непосредственном подчинении Генерального штаба Вооруженных Сил России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКолонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН во время учений по противодействию диверсионным группам условного противника в Новосибирской области.Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Колонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН во время учений по противодействию диверсионным группам условного противника в Новосибирской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРакетные войска стратегического назначения могут применяться самостоятельно или во взаимодействии с остальными компонентами Стратегических ядерных сил.Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ракетные войска стратегического назначения могут применяться самостоятельно или во взаимодействии с остальными компонентами Стратегических ядерных сил.
© РИА Новости / Вадим СавицкийПерейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу у подвижного грунтового ракетного комплекса пятого поколения "Ярс" во время осмотра Новосибирской дивизии ракетных войск стратегического назначения.Министр обороны РФ Сергей Шойгу у подвижного грунтового ракетного комплекса пятого поколения Ярс в Новосибирске
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сергей Шойгу у подвижного грунтового ракетного комплекса пятого поколения "Ярс" во время осмотра Новосибирской дивизии ракетных войск стратегического назначения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРакетный комплекс "Тополь" движется на пункт постоянной дислокации в ракетных войсках стратегического назначения Центрального военного округа.Ракетный комплекс Тополь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Тополь" движется на пункт постоянной дислокации в ракетных войсках стратегического назначения Центрального военного округа.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ настоящее время полноценной ядерной триадой, включающей наземные, воздушные и морские компоненты стратегических ядерных сил, обладают лишь три страны: Россия, США и Китай.Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В настоящее время полноценной ядерной триадой, включающей наземные, воздушные и морские компоненты стратегических ядерных сил, обладают лишь три страны: Россия, США и Китай.
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкКомплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год.Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.
© РИА Новости / И. БаскаковПерейти в фотобанкВ отличие от РВСН, на вооружении американских наземных стратегических сил отсутствуют межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования.Подготовка ракеты к старту
© РИА Новости / И. Баскаков
Перейти в фотобанк
В отличие от РВСН, на вооружении американских наземных стратегических сил отсутствуют межконтинентальные баллистические ракеты мобильного базирования.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.
© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкПодразделения Ракетных войск стратегического назначения на параде 1 мая 1967 года на Красной площади.Подразделения Ракетных войск стратегического назначения на параде 1 мая 1967 года на Красной площади
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Подразделения Ракетных войск стратегического назначения на параде 1 мая 1967 года на Красной площади.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДевушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.Девушки-курсанты на территории Военной академии РВСН имени Петра Великого
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Девушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / И. БаскаковПерейти в фотобанкРакетные войска стратегического назначения ВС СССР. Боевой расчет на дежурстве. 1990 год.Боевой расчет РВСН на дежурстве
© РИА Новости / И. Баскаков
Перейти в фотобанк
Ракетные войска стратегического назначения ВС СССР. Боевой расчет на дежурстве. 1990 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПостроение военнослужащих в Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН.Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Построение военнослужащих в Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРакетчики выходят из подземного бункера после учений. 1966 год.Ракетчики
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ракетчики выходят из подземного бункера после учений. 1966 год.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЭшелонированная система охраны ракетного комплекса "Тополь-М" в городе Тейково Ивановской области.Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эшелонированная система охраны ракетного комплекса "Тополь-М" в городе Тейково Ивановской области.
/
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена