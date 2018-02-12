МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Опыт создания "суперпушки" 2А66 позволит российским инженерам оснастить танк "Армата" высокоэффективным орудием, представляющим серьезную опасность для потенциального противника, считает эксперт по вопросам обороны Чарли Гао. Колонка аналитика опубликована в журнале The National Interest.

Гао напоминает, что проект 2A66 инициировали из опасений, что огневой мощи советских танков будет недостаточно для уничтожения перспективных боевых машин НАТО. От своей предшественницы — 2A46 — новая пушка отличалась усовершенствованным дульным тормозом, предназначенным для отвода газов мощных подкалиберных снарядов, увеличенной зарядной каморой и большей длиной ствола. Однако до серийного производства дело не дошло. "Конструкторы вскоре поняли, что затраты на переоснащение всех танков пушкой с новыми боеприпасами будут огромными. В результате было решено, что 2А66 станет орудием для машин будущего", — говорится в статье.

Теперь, когда "танк будущего" наконец появился, российские инженеры стремятся извлечь максимум пользы из наработок, возникших при проектировании 2А66, подчеркивает обозреватель. Так, гладкоствольная 2А8201М, созданная специально для "Арматы", не требует особых боеприпасов и может вести стрельбу любыми штатными 125-миллиметровыми снарядами. Кроме того, новинка сумела сохранить габариты своей предшественницы 2А46М, благодаря чему ее можно устанавливать на боевые машины предыдущих поколений.

"Проект 2А66 мертв, но благодаря ему русские обрели ценный опыт оптимизации 125-милиметрового орудия. Это позволило увеличить давление в канале ствола и скорость полета снаряда, сохранив при этом прежние габариты, — заключил Гао.

Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>