ЗВО усилил охрану военных объектов с помощью новейших средств контроля

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Охрана военных объектов Западного военного округа (ЗВО) усилена внедрением автоматизированных средств контроля "Улей-1М", "Мурена-1СВ", других новейших систем и комплексов, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Новейшие интегрированные комплексы средств контроля доступа "Улей-1М", наблюдательные вышки из состава комплекса "Мурена-1СВ", системы охраны комнат хранения оружия и режимных помещений "ПОРП-1", а также системы остановки колесного транспорта "Рубеж-4000" встали на защиту объектов ЗВО", — сказал Мугинов.

Он отметил, что современные автоматизированные системы охраны дополнили стоящие на оснащении ЗВО технические средства обнаружения, сигнализационные заграждения и сигнально-блокировочные сети.

"Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные "умные часы-браслеты" дистанционной системы охраны "Стрелец часовой", позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий", — отметил представитель военного округа.

По его словам, применение современных технических средств охраны в соединениях и воинских частях ЗВО позволяет значительно повысить защищенность военных объектов и сократить время реакции подразделений караульной службы на несанкционированное проникновение.