Завершающие госиспытания фрегата "Адмирал Горшков" пройдут весной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовит головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" к завершающему этапу государственных испытаний, которые планируется начать в апреле-мае, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.

"Завод все свои обязательства выполнил, осталось завершить испытания наиболее сложных образцов вооружения военной техники, которая не имеет аналогов в мире. Фрегат сейчас на заводе, мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займет месяца два", — сказал Пономарев.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал журналистам, что фрегат "Адмирал Горшков" не успеет войти в состав ВМФ РФ в 2017 году, продолжаются испытания нового ракетного вооружения фрегата.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

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