"Калашников" протестирует в Арктике новую экипировку для спецподразделений

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Концерн "Калашников" в рамках проекта "Северный десант" протестирует в Арктике прототипы экипировки для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"Концерн "Калашников", входящий в госкорпорацию "Ростех", в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ. Экспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях крайнего севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

"Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, команда "Северного десанта" будет вести постоянное тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

"Северный десант" — это частный научно-исследовательский проект, созданный группой единомышленников во главе с Александром Петерманом и направленный на развитие Арктики. В разные годы проект был отмечен благодарственными письмами президента Русского географического общества Сергея Шойгу, командующего ВДВ Героя России Владимира Шаманова, председателя Совета Федерации ФС РФ Сергея Миронова. Основная идея экспедиционного проекта — активизировать интерес к изучению истории страны, ее территориям, населению, традициям, популяризовать выдающихся исторических персоналий и личным примером сформировать у молодежи положительную мотивацию к прохождению военной службы.