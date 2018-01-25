Первый полет топливозаправщика ИЛ-478 прошел успешно, заявил Рогозин

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил экипаж испытателей, руководство компании "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" и работников завода "Авиастар" с успешным первым полетом новейшего самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А (Ил-478).

Ранее в четверг компания "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" сообщила, что новейший самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет. Отмечается, что этот самолет стал первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Ранее производство самолетов Ил-78 базировалось в Узбекистане.

"Экипаж испытателей, руководство Авиационного комплекса имени С.В.Ильюшина, КБ, работники завода "Авиастар" на фоне только что успешно завершившего первый полет нового ульяновского богатыря-авиазаправщика Ил-478. Поздравляю! Молодцы!", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума на местности, а также по эмиссии вредных веществ в атмосферу. Их удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолетов-топливозаправщиков.

Ил-78М-90А является модификацией самолета Ил-76МД-90А. Самолет будет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29 и других) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле.

Ранее управляющий директор АО "Авиастар-СП", на котором был построен опытный образец топливозаправщика, Андрей Капустин заявлял, что запуск самолета в серию планируется в 2018 году. Он отметил, что к модернизированным самолетам серии Ил проявляется широкий интерес со стороны заказчиков из разных стран мира, в частности, из СНГ, Юго-Восточной Азии и стран Африки.