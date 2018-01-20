Партия новейших БМД и БТР поступит в Псковское соединение ВДВ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Партия модернизированных боевых машин БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ поступит в Псковское соединение воздушно-десантных войск (ВДВ) в первом квартале 2018 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В 2018 году первую партию современной боевой техники получит десантно-штурмовое соединение ВДВ, дислоцирующееся в городе Псков. Соединение ВДВ получит партию современных модернизированных боевых машин БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ в первом квартале текущего года. После прибытия машин на станцию разгрузки и доставки в одну из воинских частей соединения будет проведена торжественная передача боевой техники специально подготовленным экипажам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, экипажи ожидаемой боевой техники проходили обучение в учебном центре в период их производства на предприятиях оборонной промышленности.

БМД-4М и БТР-МДМ — новейшие скоростные плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры, оснащённые высокотехнологичными системами вооружения. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", которое служит и пусковой установкой ПТУР. Также машина оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62- миллиметровым пулеметом.

Автомат заряжания 100-миллиметрового орудия обеспечивает высокую скорострельность как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций на дальностях до семи километров. Дальность прицельной стрельбы по механизированным и бронированным средствам составляет до 5,5 километра.