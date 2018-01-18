Россия предлагает на экспорт десять проектов малых и сверхмалых подлодок

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рособоронэкспорт готов спроектировать и поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1000 тонн, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Рособоронэкспорт готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок. Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков. По отдельному контракту спецэкспортер реализует послепродажное обслуживание поставленной продукции", — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, отмечается рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Российская судостроительная промышленность и ВМФ России имеют значительный опыт их разработки и эксплуатации, что дает основание рассчитывать на успешное продвижении таких лодок на мировой рынок. По предварительным оценкам, емкость этого сегмента рынка вооружений на ближайшие 5 лет составляет около 4 миллиардов долларов США", — сказал Севастьянов, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами.

"Современное электронное оснащение позволяет им своевременно обнаруживать цели и с упреждением атаковать противника, а низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно малую заметность", — добавил Севастьянов.