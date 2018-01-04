В Сухопутных войсках разрабатывают боевую машину для подразделений с ПЗРК

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Боевая машина для подразделений с переносными зенитно-ракетными комплексами разрабатывается в Сухопутных войсках, заявил в четверг начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа "Игла-С" и "Верба", завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков", — сказал Леонов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении.

"По мобильности, скрытности, бронезащищенности, степени автоматизации работы, оснащенности средствами автономного обнаружения боевая машина не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик превосходит их", — сказал он.

ПЗРК "Верба" и "Игла-С" — российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели — крылатые ракеты и БПЛА.