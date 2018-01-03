Сухопутные войска разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Новый малозаметный зенитный артиллерийский комплекс разрабатывается в российских сухопутных войсках, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс, который придет на смену зенитным артиллерийским комплексам "Шилка", — говорится в сообщении.

Новый комплекс будет предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотников, одиночных снарядов реактивных систем залпового огня, крылатых ракет и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей.

"Особенностью комплекса будет является его малая радиозаметность, достигнутая путем применения пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, два воинских формирования ПВО получат в 2018 году зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", подразделение ПВО, действующее в условиях Арктики и Крайнего Севера, — "арктический" "Тор-М2ДТ", а подразделения ПВО общевойсковых соединений — переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".