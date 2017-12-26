Минобороны испытало межконтинентальную ракету "Тополь"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Расчет РВСН провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР.

Пуск произвели с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Его целью стало "испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", говорится в релизе Минобороны.

В ведомстве отметили, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустиного Яра" позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям.

Во время испытания удалось получить эксперементальные данные, которые будут применять при разработке средств преодоления противоракетной обороны для оснащения ими "перспективной группировки российских баллистических ракет".

Проверка надежности

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, пуск "Тополя" — "это проверка надежности тех ракет, которые стоят на боевом дежурстве".

РВСH также пополняют за счет новых ракетных комплексов РС-24 "Ярс". "Именно твердотопливные ракеты сегодня будут определять возможности РВСН по сдерживанию вероятного противника", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в целом вопрос поддержания боеготовности стратегических ядерных сил в России является одним из приоритетных. Это связано с тем, что ядерное оружие — фактор, который позволяет поддерживать стратегический паритет с США.

В будущем ожидается принятие на вооружение ракетного комплекса РС-26 "Рубеж" и разработка межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которую затеми поставят на боевое дежурство, сообщил эксперт.

Ракета "Тополь"

"Тополь" — трехступенчатая твердотопливная ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. Первое летное испытание ракетного комплекса состоялось в 1982 году. На вооружение "Тополь" приняли в 1988 году.

Предыдущий пуск ракеты состоялся в конце октября во время учений по управлению Стратегическими ядерными силами с космодрома Плесецк.