ВМФ получит последние серийные катера нового поколения "Раптор" в мае

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Военно-морской флот России к маю 2018 года получит последние в серии из 14 кораблей патрульные катера проекта 03160 "Раптор", сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникации Минобороны РФ.

"Санкт-Петербургское судостроительное предприятие "Пелла" в апреле-мае 2018 года передаст в состав ВМФ России два новейших патрульных катера типа "Раптор". Эти катера завершат серию из 14 единиц, построенных согласно контракту завода "Пелла" с Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

Катера данного проекта предназначены для выполнения в светлое и темное время суток доставки группы военнослужащих (не менее 20 человек), несения патрульной службы в назначенных районах, перехвата и задержания малоразмерных целей, участия в спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район их плавания — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования — 100 миль. "Раптор" способен развивать скорость до 50 узлов, его экипаж составляет 3 человека, осадка 0,9 метра.

Он оснащен иллюминаторами с пулестойким стеклом толщиной 39 мм, а также вооружением — дистанционно управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм; обладает дальностью обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы — 2000 м; и двумя пулеметами 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.