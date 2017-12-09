Экипаж "Ивана Грена" начал испытания энергетической установки

КАЛИНИНГРАД, 9 дек — РИА Новости. Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде для министерства обороны РФ, приступил к испытаниям главной энергетической установки и комплексов связи, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

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"Экипаж БДК совместно с представителями заводской сдаточной команды испытывает главную энергетическую установку, комплексы связи, работу носового и кормового высадочных устройств. В рамках проведения государственных испытаний экипаж БДК "Иван Грен" совместно с морскими пехотинцами Балтийского флота приступил к проведению испытаний по погрузке и выгрузке военной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни экипажу "Ивана Грена" предстоит выполнить стрельбы по морским и воздушным целям и осуществить минные постановки. По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре, после чего корабль будет передан заказчику.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября. По заказу министерства обороны РФ завод "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта — БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения. БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.