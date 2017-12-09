Экипаж "Ивана Грена" начал испытания энергетической установки

КАЛИНИНГРАД, 9 дек — РИА Новости. Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде для министерства обороны РФ, приступил к испытаниям главной энергетической установки и комплексов связи, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
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Отмечается, что в ближайшие дни экипажу "Ивана Грена" предстоит выполнить стрельбы по морским и воздушным целям и осуществить минные постановки. По информации завода "Янтарь", завершить государственные испытания планируется в декабре, после чего корабль будет передан заказчику.
БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября. По заказу министерства обороны РФ завод "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта — БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.