Шойгу обсудил разработку новой стратегической ракеты

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Руководство Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу обсудило создание нового ракетного комплекса стратегического назначения.

"В завершение повестки дня поговорим о создании перспективного ракетного комплекса стратегического назначения", — сказал глава Минобороны во вторник на совещании. Последующая часть заседания прошла за закрытыми дверями, подробностей более не сообщается.

О какой именно ракете идет речь, в Минобороны не уточнили, однако можно предположить, что это перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат". В конце октября замминистра обороны Юрий Борисов отмечал, что первые бросковые испытания новой ракеты запланированы на конец этого года.

Принятие на вооружение ракетного комплекса стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы. Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе — "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.