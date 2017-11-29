Разработчик рассказал, как боевые роботы помогут обеспечить оборону России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Массовое внедрение боевых роботов в российскую армию поможет обеспечить оборону страны вдоль всей ее границы, а также в случае необходимости решить проблему нехватки живой силы и квалифицированного персонала, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

"По нашему мнению, у российских Вооруженных сил нет альтернатив, кроме как развивать боевую робототехнику по нескольким причинам. Во-первых, протяженность границ нашей Родины составляет 12 тысяч километров, при этом численность населения для такой большой территории относительно невелика, да и одного солдата в два танка не посадишь. Одним словом, нас мало, и роботы в состоянии эту проблему при необходимости решить", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что другим важным преимуществом робота является скорость "мышления" и физическая сила.

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"Сегодняшняя электроника в разы превосходит возможности человека: как бы мы этого не хотели, придется признать, что физической силы у нас немного, "сенсоры" наши тоже примитивные по характеристикам, да и думаем мы с вами очень медленно. Время от подачи мозгом сигнала до непосредственно действия занимает секунды, в то время как у техники с современной электроникой в этом вопросе речь идет о наносекундах", — подчеркнул Остапчук.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

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