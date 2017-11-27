Судно связи нового поколения "Иван Хурс" готовится к ходовым испытаниям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Техническая готовность судна связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280, которое строится для ВМФ РФ, составляет 99%, оно готовится к ходовым испытаниям, сообщает судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК).

В настоящее время на судне заканчиваются работы по графику швартовных испытаний. В частности, проходят проверку в рабочих режимах двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы. Строители выполняют размагничивание корпуса корабля, необходимое для минимизации магнитного поля любого корабля или судна. В этот раз кораблестроители применяют новую для завода технологию безобмоточного размагничивания, менее трудоемкую и более эффективную.

"Сдаточная команда, в которую входят корабелы верфи, представители подрядных организаций и экипаж "Ивана Хурса", готовится к скорому выходу на ходовые испытания. Сейчас команда продолжает изучение систем и оборудования, участвует в учениях по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки к управлению кораблем", — говорится в сообщении.

"Северная верфь" в мае спустила на воду второе судно связи "Иван Хурс". Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина — 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8000 миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам оно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

"Иван Хурс" — первое серийное судно проекта 18280. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года. Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.