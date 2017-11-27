"Калашников" намерен создать сервисную компанию по обслуживанию БПЛА

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" планирует создать дочернюю компанию, которая будет обслуживать как беспилотники (беспилотные летательные аппараты, БПЛА), созданные самим предприятием, так и других производителей, заявили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Калашников" собирается не только производить БПЛА, но и предоставлять любым заинтересованным компаниям полный спектр услуг по их эксплуатации. Специалисты концерна с помощью БПЛА собственного производства готовы решать любые задачи в тех сферах, где используется беспилотная авиация: аэрофотосъемка, картография, телекоммуникация, доставка грузов и другие", — говорится в сообщении.

Согласно информации концерна, производители беспилотников, входящие в "Калашников", уже имеют опыт предоставления услуг частным компаниям. Так, среди потребителей услуг группы компаний ZALA есть такие частные и государственные компании, как "Роскосмос", "Ростелеком", "Транснефть", "Газпром", "Росатом", "Лукойл", "Роснефть" и многие другие.

"Мы убеждены, что рынок сейчас заинтересован в компании, которая будет предоставлять как частным, так и государственным партнерам полный цикл услуг беспилотной гражданской авиации: от предоставления аппаратов до их содержания и эксплуатации. Это позволит сделать услуги беспилотной авиации доступнее и, что немаловажно, дешевле для конечного заказчика", — цитируется в сообщении гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко.