В Минпромторге прокомментировали первый полет "летающего радара" А-100

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может вести опережающие мировой уровень исследования и создавать уникальные радиоэлектронные комплексы, этому способствует накопленный опыт и потенциал в промышленности. Так глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал первый полет "летающего радара" А-100.

Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Накануне А-100 взлетел с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) и продемонстрировал штатное поведение на всех режимах.

"Успешный первый полет А-100 свидетельствует, что потенциал отечественной промышленности позволяет вести опережающие мировой уровень исследования и создавать уникальные радиоэлектронные комплексы", — приводит слова Мантурова его пресс-служба.

Год назад было принято решение о выделении таганрогскому предприятию бюджетной субсидии в размере 3,5 миллиарда рублей с целью снижения долговой нагрузки, обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего развития. Это решение помогло сохранить производственный процесс, не снижая темпа работ.

Новый многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 придёт на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Всё радиотехническое оборудование этой "летающей лаборатории" создано Федеральным научно-производственным центром АО "Концерн Вега" (входит в ГК "Ростех"). В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.