Предприятие УВЗ модернизирует огнеметные системы "Солнцепек"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предприятие "Омсктрансмаш" (входит в научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод") проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УВЗ.

"Омский завод транспортного машиностроения" по заказу Минобороны модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. На ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса — крановую", — говорится в сообщении.

В УВЗ отметили, что такую масштабную работу для Минобороны РФ завод выполняет впервые. Первая партия модернизированных "Солнцепеков" будет отправлена заказчику до конца месяца.

ТОС-1А — самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника. "Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.