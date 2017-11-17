Научно-исследовательские работы по АПЛ проекта "Хаски" завершат в 2018 году

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 17 ноя — РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых атомных подлодок проекта "Хаски" будет закончена в следующем году, заявил в пятницу журналистам главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Давайте мы сначала закончим НИР по этой теме в следующем году, а потом будет ясен эскизный проект, от него перейдем к техническому. Решение будем принимать по результатам приёма НИР", — сказал Королев на церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир".