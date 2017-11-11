Войска РХБЗ получат нового разведывательного робота в 2018 году

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новый разведывательный робототехнический комплекс будет принят на вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2018 году, заявил в субботу начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
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Он пояснил, что это разведывательный робот на гусеничном ходу с возможностью дистанционного управления по радиоканалу до 3 километров и по проводному каналу до 500 метров, который будет использоваться там, где "не желательно использовать личный состав".
"В задачи робота входит — добраться до того места, где нужно забрать пробы, сделать это, провести визуальную оценку местности и вернуться", — сказал Кириллов.