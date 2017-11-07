В РВСН доля новой техники выросла в полтора раза за пять лет

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России выросла за последние пять лет до 66%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.
В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.
"Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения ракет и средств преодоления противоракетной обороны", — сказал Герасимов.