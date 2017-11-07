Новое оружие России
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото

В РВСН доля новой техники выросла в полтора раза за пять лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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13:5607.11.2017
(обновлено: 13:57 07.11.2017)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России выросла за последние пять лет до 66%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"РВСН получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за пять лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов (вооружений) в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%", — сказал он на коллегии.

По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.

В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.

"Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения ракет и средств преодоления противоракетной обороны", — сказал Герасимов.

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© МИА Россия Сегодня 2017
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