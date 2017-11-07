В РВСН доля новой техники выросла в полтора раза за пять лет

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России выросла за последние пять лет до 66%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"РВСН получили более 80 межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные комплексы нового поколения "Ярс" за пять лет перевооружено 12 ракетных полков. Доля современных образцов (вооружений) в РВСН возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны увеличились на 30%", — сказал он на коллегии.

По его словам, в стратегических ядерных силах созданы, модернизированы и приняты в боевой состав новые ракетные комплексы различных видов базирования.

В настоящее же время ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, отметил Герасимов.

"Их технические характеристики позволят использовать более эффективные виды боевого оснащения ракет и средств преодоления противоракетной обороны", — сказал Герасимов.