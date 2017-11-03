Перевооружение Глуховской дивизии на ПГРК "Ярс" завершится в декабре

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Перевооружение третьего по счету полка дислоцированной в Западной Сибири Глуховской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России на новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" завершится в декабре 2017 года, сообщил командир этого ракетного соединения гвардии генерал-майор Павел Бурков.

Гвардейская ракетная Глуховская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия 5 ноября отметит 75-летие со дня образования. Ракетное соединение имеет на вооружении ПГРК "Ярс", оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с разделяющейся головной частью РС-24.

"Завершаем постановку третьего по счету полка на новый ракетный комплекс "Ярс", и в декабре дивизия будет полностью перевооружена", — приведены слова Буркова в статье "Ярсы" в сибирской тайге", опубликованной в номере газеты "Красная звезда" за пятницу.

"Благодаря тому, что государственные испытания нового ракетного комплекса проходили на базе нашей дивизии, наш личный состав во взаимодействии с представителями оборонно-промышленного комплекса, непосредственных производителей этого оружия, осваивали технику и теоретически, и практически", — отметил комдив, отвечая на вопрос корреспондента официального печатного органа Минобороны России.