На вооружение ВДВ поступил модульный комплекс радиоэлектронной разведки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки для обнаружения источников радиоизлучений поступил на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что комплекс можно десантировать в грузовых контейнерах в тылу противника, а также "он способен обеспечить непрерывную круглосуточную работу расчетов с возможностью размещения оборудования в полевых палатках транспортных автомобилях и бронетехники".
"Новейший комплекс позволяет подразделениям радиоэлектронной разведки ВДВ работать в различных климатических условиях, обеспечивает совместимость с существующими и перспективными автоматизированными системами сбора и обработки информации, доведение до основных сил десанта информации об объектах противника в масштабе времени близком к реальному", — сообщили в Минобороны.
Применение такого комплекса позволяет войскам своевременно получать необходимую разведывательную информацию, добавили в ведомстве.