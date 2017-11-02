На вооружение ВДВ поступил модульный комплекс радиоэлектронной разведки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки для обнаружения источников радиоизлучений поступил на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск поступил на вооружение новый переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки, который предназначен для обнаружения и пеленгования сигналов источников радиоизлучений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс можно десантировать в грузовых контейнерах в тылу противника, а также "он способен обеспечить непрерывную круглосуточную работу расчетов с возможностью размещения оборудования в полевых палатках транспортных автомобилях и бронетехники".

"Новейший комплекс позволяет подразделениям радиоэлектронной разведки ВДВ работать в различных климатических условиях, обеспечивает совместимость с существующими и перспективными автоматизированными системами сбора и обработки информации, доведение до основных сил десанта информации об объектах противника в масштабе времени близком к реальному", — сообщили в Минобороны.

Применение такого комплекса позволяет войскам своевременно получать необходимую разведывательную информацию, добавили в ведомстве.