АРЗАМАС (Нижегородская область), 26 окт — РИА Новости. Более 50 модификаций бронеавтомобилей "Тигр" были созданы за 10 лет существования данного проекта, заявил журналистам в четверг гендиректор предприятия-производителя данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
"По состоянию на конец 2016 года существовало порядка 50 различных вариантов "Тигров". На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" было показано ещё пять", — сказал он.
Красовицкий напомнил, что на протяжении развития семейства этих бронеавтомобилей, на шасси "Тигра" были установлены ракетные комплексы "Корнет" и "Гибка", машины радиоэлектронной борьбы, его командно-штабные и медицинские версии. Сегодня этот бронеавтомобиль в различных модификациях эксплуатируется в более 10 стран мира.
Глава "ВПК" также добавил, что "Тигры" также поставляются в гражданской модификации частным лицам для охоты в труднопроходимой местности и эвакуации сельхозтехники.
Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя или до 1,2 тысячи килограммов груза.
ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".
Последняя ночная репетиция парада Победы прошла в Москве в ночь на 4 мая.
В репетиции приняли участие десять тысяч человек и более ста единиц техники. На фото: танк Т-72Б3, самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2" и "Тор-М2У".
Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" на репетиции военного парада.
В репетиции Парада приняли участие курсанты высших военных учебных заведений.
Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М во время прохода военной техники в центре Москвы.
Танки Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице Москвы.
Военнослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время прохода военной техники по Тверской улице.
Проход военной техники по Тверской улице Москвы.
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время прохода военной техники перед репетицией военного парада.
По Красной площади прошли курсанты суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.
Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади.
Проход военной техники по Тверской улице в Москве.
Автомобиль министра обороны России на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА".
Арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода "Витязь" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве.
Военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр-М" во время прохода военной техники по Тверской улице столицы.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" во время прохода военной техники по Тверской улице в Москве.
Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице Москвы.
Бронеавтомобили "Тигр-М" на ночной репетиции военного парада на Красной площади.