АРЗАМАС (Нижегородская область), 26 окт — РИА Новости. Более 50 модификаций бронеавтомобилей "Тигр" были созданы за 10 лет существования данного проекта, заявил журналистам в четверг гендиректор предприятия-производителя данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.

"По состоянию на конец 2016 года существовало порядка 50 различных вариантов "Тигров". На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" было показано ещё пять", — сказал он.

Красовицкий напомнил, что на протяжении развития семейства этих бронеавтомобилей, на шасси "Тигра" были установлены ракетные комплексы "Корнет" и "Гибка", машины радиоэлектронной борьбы, его командно-штабные и медицинские версии. Сегодня этот бронеавтомобиль в различных модификациях эксплуатируется в более 10 стран мира.

Глава "ВПК" также добавил, что "Тигры" также поставляются в гражданской модификации частным лицам для охоты в труднопроходимой местности и эвакуации сельхозтехники.

Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя или до 1,2 тысячи килограммов груза.

ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".