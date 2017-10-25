Главкому ВМФ доложили о госиспытаниях новейшего ледокола "Илья Муромец"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв на совещании в Адмиралтействе заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе государственных испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец", которые проходят на полигонах Балтийского моря, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"На совещании было отмечено, что в ходе государственных испытаний экипаж "Ильи Муромца", сдаточная команда специалистов предприятия "Адмиралтейские верфи", члены государственной комиссии, морские летчики обеспечили успешную отработку этапа испытаний, который включал в себя взлеты и посадки вертолета корабельного базирования на вертолетную площадку ледокола", — сказал он.

Как отметил Дыгало, во время госиспытаний "Ильи Муромца" на с его вертолетной площадки в светлое и темное время суток было произведено более 150 взлетов вертолетов и их посадок на его палубу. Этот ледокол — первое более чем за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России на Санкт-Петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи".

© Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи" Государственные испытания новейшего ледокола "Илья Муромец" © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи" Государственные испытания новейшего ледокола "Илья Муромец"

Дыгало сообщил, что в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" — работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна. В различных гидрометеоусловиях была проверена система крепления вертолета на вертолетной площадке и условия его временного базирования. Испытания прошли успешно.

Как добавил Дыгало, после завершения ряда испытаний бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, "Илья Муромец" прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для ревизии технических средств после испытаний.