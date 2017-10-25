Главкому ВМФ доложили о госиспытаниях новейшего ледокола "Илья Муромец"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв на совещании в Адмиралтействе заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе государственных испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец", которые проходят на полигонах Балтийского моря, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
Как отметил Дыгало, во время госиспытаний "Ильи Муромца" на с его вертолетной площадки в светлое и темное время суток было произведено более 150 взлетов вертолетов и их посадок на его палубу. Этот ледокол — первое более чем за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России на Санкт-Петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи".
Как добавил Дыгало, после завершения ряда испытаний бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, "Илья Муромец" прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для ревизии технических средств после испытаний.