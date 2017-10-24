С-400 является ключевым элементом обороны Крыма, заявил депутат Бальбек

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Комплексы ПВО С-400 "Триумф", развернутые в Крыму, являются ключевым элементом противовоздушной и противоракетной обороны полуострова, а их мобильность позволяет провести залп в любом районе полуострова, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Севастополе в феврале 2018 года.

"Одним из главных факторов защищенности С-400 является его способность постоянно перемещаться с одной позиции на другую. Сегодня "Триумф" в Феодосии, завтра уже отслеживает цель под Севастополем, послезавтра взял на сопровождение воздушный объект в районе Ялты. Наш комплекс — это как выездной хирург, который постоянно в разъездах по городам, чтобы быстро и качественно выполнить свою работу", — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что С-400 бьют по противнику с подготовленных и неподготовленных позиций. Также депутат особо отметил, что приоритетом действий группировки С-400 в Крыму является защита важных военных и промышленных объектов.

"В Крыму выстроена эшелонированная противовоздушная оборона, и все же С-400 обладает особым потенциалом прикрытия полуострова, а также объектов и кораблей Черноморского флота", — подчеркнул Бальбек.