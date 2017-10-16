В Минобороны поступила вторая в этом году партия Су-34

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Компания "Сухой" в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года передала ВКС России очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сегодня компания "Сухой" передала Министерству обороны РФ вторую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью.

"Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития", — информирует компания.