Новое оружие России
Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото

На выставке в Бахрейне Россия представит систему охраны от террористов

© Sputnik / Владимир Астапкович
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10:2116.10.2017
01500

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит систему охраны объектов от террористов "Системы безопасности российского производства" на первой бахрейнской оружейной выставке BIDEC-2017, заявил журналистам замгендиректора компании Сергей Гореславский.

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Россия примет участие в оружейной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
Первая межвидовая международная выставка вооружений Bahrain International Defense Exhibition & Conference (BIDEC) открылась в понедельник в столице Бахрейна Манаме.

"Страны ближневосточного региона не понаслышке знают об угрозе международного терроризма. Здесь особое внимание уделяется вопросам безопасности на всех уровнях. Поэтому мы также готовы представить новый продукт, разработанный "Рособоронэкспортом" – "Системы безопасности российского производства", — сказал Гореславский, возглавляющий делегацию РОЭ на выставке.

Он пояснил, что данный комплекс включает в себя весь спектр средств по обеспечению правопорядка, противодействию терроризму, охране особо важных объектов, а также новейшие решения в области кибербезопасности.

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