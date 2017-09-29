Перевооружение Новосибирского ракетного соединения завершится в 2017 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Перевооружение Новосибирского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" завершится в 2017 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В 2017 году завершится перевооружение Новосибирского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс… в 2018 году продолжится перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений", — сказал он журналистам.

По его словам, в подразделения дивизии также поступают такие образцы спецтехники, как машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина БПДМ "Тайфун-М". Они создавались специально для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов "Ярс".

Каракаев добавил, что командно-штабное учение не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов спецтехники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения. Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учётом перевооружения.