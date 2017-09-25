На Балтике прошли госиспытания патрульного катера нового поколения "Раптор"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Патрульный катер проекта-03160 "Раптор" успешно прошел государственные испытания в акватории Балтийского моря и готовится к вхождению в состав Балтфлота, сообщил журналистам в понедельник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе ВМФ России.

"Государственные испытания очередного серийного патрульного катера "Раптор" завершены в морских полигонах в акватории Балтийского моря. После подписания Государственной приёмной комиссией приёмного акта катер будет передан Военно-Морскому Флоту и войдет в состав Балтийского флота России. Строительство патрульного катер проекта 03160 "Раптор" осуществлено с опережением графика", — сказал Дыгало.

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© Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла" Патрульный катер проекта 03160 "Раптор" © Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла" Патрульный катер проекта 03160 "Раптор"

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток доставки военнослужащих — не менее 20 человек, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей, поисково-спасательных операций.

Район плавания катера проекта 03160 — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования — 100 миль. "Раптор" способен развивать скорость до 50 узлов, его экипаж составляет 3 человека, осадка 0,9 метра.

Он оснащен иллюминаторами с пулестойким стеклом толщиной 39 мм, а также вооружением — дистанционно управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм; обладает дальностью обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы — 2000 м; и двумя пулеметами 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.