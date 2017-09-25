Новое оружие России
Серийный патрульный катер Раптор.

На Балтике прошли госиспытания патрульного катера нового поколения "Раптор"

© Фото : ВМФ
17:3725.09.2017
(обновлено: 17:42 25.09.2017)
03140

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Патрульный катер проекта-03160 "Раптор" успешно прошел государственные испытания в акватории Балтийского моря и готовится к вхождению в состав Балтфлота, сообщил журналистам в понедельник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Ракетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
День ВМФ России: новая военно-морская политика и перспективная техника

Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе ВМФ России.

"Государственные испытания очередного серийного патрульного катера "Раптор" завершены в морских полигонах в акватории Балтийского моря. После подписания Государственной приёмной комиссией приёмного акта катер будет передан Военно-Морскому Флоту и войдет в состав Балтийского флота России. Строительство патрульного катер проекта 03160 "Раптор" осуществлено с опережением графика", — сказал Дыгало.

Что вы знаете о ВМФ? >>

© Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла"Патрульный катер проекта 03160 "Раптор"
© Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла"
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор"

Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Оружие ВМФ России: "Шквал", обгоняющий время
Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток доставки военнослужащих — не менее 20 человек, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей, поисково-спасательных операций.

Район плавания катера проекта 03160 — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования — 100 миль. "Раптор" способен развивать скорость до 50 узлов, его экипаж составляет 3 человека, осадка 0,9 метра.

Он оснащен иллюминаторами с пулестойким стеклом толщиной 39 мм, а также вооружением — дистанционно управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм; обладает дальностью обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы — 2000 м; и двумя пулеметами 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

© Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла"Патрульный катер проекта 03160 "Раптор"
© Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла"
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор"
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена