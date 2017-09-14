Новейший ледокол "Илья Муромец" прошел второй этап заводских испытаний

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новейший ледокол "Илья Муромец" успешно завершил второй этап заводских ходовых испытаний, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"Ледокол "Илья Муромец" вернулся на достроечную набережную Адмиралтейских верфей после завершения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ), которые проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска", — говорится в сообщении.

Дыгало добавил, что в программу заводских ходовых испытаний были включены отработка взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола и работа с грузом. Экипаж ледокола выполнил дневные и ночные полеты вертолета с борта судна.

"В течение семи дней активной фазы испытаний программа по выполнению посадок и взлетов вертолетов была осуществлена в полном объеме, как и работа вертолета в режиме "раскрутки". Всего в течение ЗХИ было осуществлено 27 раскруток и 36 полетов", — добавил вице-адмирал Виктор Бурсук в своем докладе Главкому ВМФ РФ адмиралу Владимиру Королёву.

© Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" Новейший ледокол "Илья Муромец" © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" Новейший ледокол "Илья Муромец"

По словам вице-адмирала Виктора Бурсука, "в ходе испытаний экипажем и представителями завода была осуществлена проверка буксирной лебедки – посредством реальной буксировки судна такого же водоизмещения, как "Илья Муромец". Отмечается, что одним из самых сложных испытаний для ледокола был безвахтенный режим, управление судном осуществлялось с ходового мостика. Этот вид испытания проводился в период перехода ледокола из Балтийска в Санкт-Петербург.

"В течение 36 часов ледокол управлялся в безвахтенном режиме, показав хорошие маневренные качества", — отметил Бурсук.

Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра — может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.