ВКС получат первую партию вертолетов Ка-52 в 2017 году

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Первая партия ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Воздушно-космическим силам России в 2017 году, следует из сообщения, опубликованного на официальном аккаунте Минобороны РФ в соцсети "ВКонтакте".

"Первая партия ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет передана Минобороны России в рамках Гособоронзаказа-2017, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский", — говорится в сообщении.

По словам Богинского, которого цитирует военное ведомство, изготовление вертолетов идет в строгом соответствии с производственным графиком. На этот год запланированы поставки еще нескольких партий "Аллигаторов", находящихся на завершающей стадии производства и испытаний.