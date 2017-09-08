Новое оружие России
Боевая машина огневой поддержки танков Терминатор

Нет аналогов: Рогозин объяснил желание Израиля и Сирии купить "Терминаторы"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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15:0808.09.2017
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин выразил удивление, что Сирия и Израиль только сейчас заинтересовались покупкой российских боевых машин поддержки танков типа "Терминатор".

В четверг в Минобороны России сообщили, что Сирия и Израиль одновременно выразили заинтересованность в закупке боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор".

Сирийский "экзамен"

Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Машина судного дня: зачем Минобороны России заказывает "Терминаторы"
В этом году партия "Терминаторов" будет принята и на вооружение ВС России. Контракт на поставку был подписан во время военно-технического форума "Армия-2017". Ранее БМПТ этого типа производились только на экспорт.

Специалисты российского Минобороны некоторое время присматривались к этим машинам: изначально планировалось полностью оснастить ранними версиями БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, однако тогда их не приняли на вооружение. В итоге один образец "Терминатора-2" отправили в Сирию, где он успешно прошел "боевую обкатку".

Не имеют аналогов в мире

БМПТ "Терминатор" предназначены для защиты танков от пехоты противника. Они вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами комплекса "Атака-Т", двумя 30-миллиметровыми автоматическими гранатометами АГ-17Д и спаренным с пушками 7,62-миллиметровым пулеметом. "Терминаторы" оснащаются всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей и автоматизированной системой управления огнем.

Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минобороны получит 100 танков "Армата" до 2020 года
Огонь на подавление может вестись в секторе 360 градусов. Разработчикам удалось этого добиться за счет внедрения многоканальной системы управления огнем. Важно, что комплекс вооружения управляется дистанционно и вынесен за пределы обитаемого отделения в виде минибашни.

По оценкам экспертов, эти новые машины довольно интересны с точки зрения боевого применения и во многом не имеют аналогов в мире. Их могут взять за основу при разработке наземных боевых роботов будущего.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал об особенностях и главных задачах "Терминаторов".

По его словам, это "интересный эксперимент, который начал проводиться еще в Советском Союзе" и был доработан в последующие годы. Задача этих машин состоит в том, чтобы обеспечить уверенное боевое применение танков в условиях, когда у противника имеется большое количество противотанковых средств. Система противотанковых средств, средств поражения средней дальности и средств поражения на близком расстоянии может уничтожать как бронетанковые цели, так и одиночные цели и позволяет танку сосредоточиться на основной задаче: уничтожении крупных целей противника. "А самое главное – она решает задачи сохранения экипажа танка, самого танка и его боеспособности", – отметил Владимир Богатырев.

БМПТ Терминатор производства ОАО НПК Уралвагонзавод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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"Уралвагонзавод" разрабатывает новые версии БМПТ "Терминатор"
Экипаж модернизированной БМПТ-72 "Терминатор-2" — три  человека. Прицельная аппаратура позволяет командиру боевой машины распознавать танки противника на дальности до пяти километров.

Включение новых машин в танковые подразделения позволяет создать своего рода бронированный штурмовой спецназ, где у каждого своя задача: танки расстреливают здания и бронетехнику, а БМПТ ликвидируют противотанковые комплексы и легкобронированные цели. Однако "Терминаторы" могут действовать и самостоятельно — усиливать свою пехоту, охранять объекты и сопровождать колонны, точечно зачищать террористов на верхних этажах зданий. Благодаря мощной оптике и тепловизору машины идеально подходят для устранения операторов ПТУР, снайперов, гранатометных и пулеметных расчетов днем и ночью.

"Терминаторы" производятся на "Уралвагонзаводе", где уже планируют модернизировать эти машины, оснастив их орудиями новых калибров и обновленными боевыми модулями.

Открытие военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.Танки Т-72Б3 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Свою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.Презентация мототехники разработки концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбщая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".Стенд МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Общая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.Презентация новых разработок концерна Калашников на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбразцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".Образцы бронекостюмов для военнослужащих на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Образцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".Прототип тактического тренажера Подвижная радиоуправляемая мишень на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Презентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.Подготовка к открытию международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкПосетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Посетительница на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Посетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкЗаместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили Тайфун-К во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПоказательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Военнослужащие во время показательных выступлений в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Показательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
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