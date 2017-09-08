Нет аналогов: Рогозин объяснил желание Израиля и Сирии купить "Терминаторы"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин выразил удивление, что Сирия и Израиль только сейчас заинтересовались покупкой российских боевых машин поддержки танков типа "Терминатор".

В четверг в Минобороны России сообщили, что Сирия и Израиль одновременно выразили заинтересованность в закупке боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор".

Сирийский "экзамен"

В этом году партия "Терминаторов" будет принята и на вооружение ВС России. Контракт на поставку был подписан во время военно-технического форума "Армия-2017". Ранее БМПТ этого типа производились только на экспорт.

Специалисты российского Минобороны некоторое время присматривались к этим машинам: изначально планировалось полностью оснастить ранними версиями БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, однако тогда их не приняли на вооружение. В итоге один образец "Терминатора-2" отправили в Сирию, где он успешно прошел "боевую обкатку".

Не имеют аналогов в мире

БМПТ "Терминатор" предназначены для защиты танков от пехоты противника. Они вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами комплекса "Атака-Т", двумя 30-миллиметровыми автоматическими гранатометами АГ-17Д и спаренным с пушками 7,62-миллиметровым пулеметом. "Терминаторы" оснащаются всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей и автоматизированной системой управления огнем.

Огонь на подавление может вестись в секторе 360 градусов. Разработчикам удалось этого добиться за счет внедрения многоканальной системы управления огнем. Важно, что комплекс вооружения управляется дистанционно и вынесен за пределы обитаемого отделения в виде минибашни.

По оценкам экспертов, эти новые машины довольно интересны с точки зрения боевого применения и во многом не имеют аналогов в мире. Их могут взять за основу при разработке наземных боевых роботов будущего.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал об особенностях и главных задачах "Терминаторов".

По его словам, это "интересный эксперимент, который начал проводиться еще в Советском Союзе" и был доработан в последующие годы. Задача этих машин состоит в том, чтобы обеспечить уверенное боевое применение танков в условиях, когда у противника имеется большое количество противотанковых средств. Система противотанковых средств, средств поражения средней дальности и средств поражения на близком расстоянии может уничтожать как бронетанковые цели, так и одиночные цели и позволяет танку сосредоточиться на основной задаче: уничтожении крупных целей противника. "А самое главное – она решает задачи сохранения экипажа танка, самого танка и его боеспособности", – отметил Владимир Богатырев.

Экипаж модернизированной БМПТ-72 "Терминатор-2" — три человека. Прицельная аппаратура позволяет командиру боевой машины распознавать танки противника на дальности до пяти километров.

Включение новых машин в танковые подразделения позволяет создать своего рода бронированный штурмовой спецназ, где у каждого своя задача: танки расстреливают здания и бронетехнику, а БМПТ ликвидируют противотанковые комплексы и легкобронированные цели. Однако "Терминаторы" могут действовать и самостоятельно — усиливать свою пехоту, охранять объекты и сопровождать колонны, точечно зачищать террористов на верхних этажах зданий. Благодаря мощной оптике и тепловизору машины идеально подходят для устранения операторов ПТУР, снайперов, гранатометных и пулеметных расчетов днем и ночью.

"Терминаторы" производятся на "Уралвагонзаводе", где уже планируют модернизировать эти машины, оснастив их орудиями новых калибров и обновленными боевыми модулями.