В Минобороны рассказали о РТК, которые были представлены на "Армии-2017"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тема робототехнических комплексов (РТК) была широко представлена на статической экспозиции и в динамических показах на прошедшем 22-27 августа 3-м международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2017", сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"На стенде Государственного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России был продемонстрирован макет ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) контейнерного размещения", — сказал он на пресс-конференции по итогам МВТФ.

"Широкая линейка РТК была представлена в рамках статической экспозиции. Это уже известный РТК "Вихрь" с привязным БЛА коптерного типа, предназначенным для разведки и целеуказания", — напомнил Попов.

"В павильоне "Калашников" была представлена боевая автоматизированная система "Соратник", а на стенде "Зала АэроГрупп" демонстрировался переносной комплекс борьбы с малоразмерными БЛА", — отметил он.

"В рамках динамического показа на озере Комсомольском были продемонстрированы функциональные возможности РТК морского базирования "Галтель". Данный комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию в САР, выполняя задачи по охране водного района в акватории Средиземного моря в порту Тартус", — сказал замминистра.