Военные устранят "детские болезни" экипировки "Ратник"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением, сообщил РИА Новости председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта.

"Так как это изделие недавно принято на вооружение, то оно не лишено "детских болезней", но их реально немного. Например, сделали наколенники и налокотники… Начали перемещаться по насыпям, каменистым склонам, и выяснилось, что камень забивается между чашечкой и подложкой. И их начали переделывать", — сказал Романюта.

По его словам, работа по выявлению и устранению так называемых "детских болезней" боевой экипировки идет постоянно.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

На сегодняшний день идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.