Новое оружие России
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото

"Реклама" в Сирии повысила спрос на С-400, считает военный эксперт

© РИА Новости / Евгений Биятов
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13:4028.08.2017
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400 позволили создать в Сирии "зоны воспрещения доступа", недоступные для оружия других стран — подобная эффективность привлекает иностранных заказчиков, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила уже около десяти заявок на поставки ЗРС С-400. На сегодняшний момент официально известно о ведущихся переговорах с Индией и Турцией. Первым покупателем С-400 стал Китай, контракт с которым был подписан в 2014 году.

Потенциальные заказчики — кто они?

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400
"Это (рост спроса) связано с реальным использованием системы С-400 в Сирии для прикрытия аэродрома Хмеймим и командного пункта группировки ВС РФ в Сирии. Почему это заметили? Потому что, фактически, зона поражения этого комплекса стала бесполетной зоной для авиации других стран. На практике подтвердилось, что эта зона стала, как американцы называют, "зоной воспрещения доступа", представляющей большую проблему для противника", — заявил Мураховский РИА Новости.

Подобные "зоны воспрещения доступа" Россия, помимо Хмеймима и Тартуса, развернула в Калининградской области, в Крыму и на Сахалине, отметил эксперт.

"Другие страны, получив такие комплексы, тоже смогут организовать "зоны воспрещения доступа", труднопреодолимые или вовсе непреодолимые, в том числе для таких развитых армий, как США", — добавил Мураховский.

Он предположил, что, помимо Индии и Турции, к российским системам могут проявлять интерес Египет и Иран, а также "некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые, например, считают Китай своим соперником".

Начало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.Офицер координирует выдвижение систем С-400 Триумф на позиции
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.Выставка образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТоржественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.Церемония освящения вооружения зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
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У С-400 один конкурент — Patriot

Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С-400 будут экспортировать в адаптированном под иностранные войска варианте
Глава Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости назвал зенитные ракетные системы большой дальности (к которым относится С-400) самым высокотехнологичным сегментом современного мирового оружейного рынка.

"Россия здесь со своими разработками, в первую очередь с С-400, а также с экспортным вариантом системы ПВО сухопутных войск С-300В4 обладает одними из наиболее продвинутых продуктов в данном секторе. Конкурент у них, по сути, один – это американские ЗРК Patriot последних модификаций, версия PAC-3", — сказал эксперт.

По его словам, спрос на российскую дальнобойную систему ПВО подхлестывает характер современной войны, исход которой определяют первые две-три недели боевых действий. Современные войны, по оценке Коротченко, характеризуются использованием высокоточного оружия, крылатых ракет, в том числе морского базирования, оперативно-тактических ракетных комплексов, а также различных видов авиации и ударных беспилотников.

""Четырёхсотка" решает вопросы борьбы со всем этим спектром угроз", — пояснил Коротченко.

По словам эксперта, в покупке С-400 могут быть заинтересованы, в первую очередь, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где, отметил Коротченко, сегодня активно идет гонка вооружений, а также государства Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

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Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"
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© МИА Россия Сегодня 2017
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