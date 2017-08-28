"Реклама" в Сирии повысила спрос на С-400, считает военный эксперт

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400 позволили создать в Сирии "зоны воспрещения доступа", недоступные для оружия других стран — подобная эффективность привлекает иностранных заказчиков, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила уже около десяти заявок на поставки ЗРС С-400. На сегодняшний момент официально известно о ведущихся переговорах с Индией и Турцией. Первым покупателем С-400 стал Китай, контракт с которым был подписан в 2014 году.

Потенциальные заказчики — кто они?

"Это (рост спроса) связано с реальным использованием системы С-400 в Сирии для прикрытия аэродрома Хмеймим и командного пункта группировки ВС РФ в Сирии. Почему это заметили? Потому что, фактически, зона поражения этого комплекса стала бесполетной зоной для авиации других стран. На практике подтвердилось, что эта зона стала, как американцы называют, "зоной воспрещения доступа", представляющей большую проблему для противника", — заявил Мураховский РИА Новости.

Подобные "зоны воспрещения доступа" Россия, помимо Хмеймима и Тартуса, развернула в Калининградской области, в Крыму и на Сахалине, отметил эксперт.

"Другие страны, получив такие комплексы, тоже смогут организовать "зоны воспрещения доступа", труднопреодолимые или вовсе непреодолимые, в том числе для таких развитых армий, как США", — добавил Мураховский.

Он предположил, что, помимо Индии и Турции, к российским системам могут проявлять интерес Египет и Иран, а также "некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые, например, считают Китай своим соперником".

У С-400 один конкурент — Patriot

Глава Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости назвал зенитные ракетные системы большой дальности (к которым относится С-400) самым высокотехнологичным сегментом современного мирового оружейного рынка.

"Россия здесь со своими разработками, в первую очередь с С-400, а также с экспортным вариантом системы ПВО сухопутных войск С-300В4 обладает одними из наиболее продвинутых продуктов в данном секторе. Конкурент у них, по сути, один – это американские ЗРК Patriot последних модификаций, версия PAC-3", — сказал эксперт.

По его словам, спрос на российскую дальнобойную систему ПВО подхлестывает характер современной войны, исход которой определяют первые две-три недели боевых действий. Современные войны, по оценке Коротченко, характеризуются использованием высокоточного оружия, крылатых ракет, в том числе морского базирования, оперативно-тактических ракетных комплексов, а также различных видов авиации и ударных беспилотников.

""Четырёхсотка" решает вопросы борьбы со всем этим спектром угроз", — пояснил Коротченко.

По словам эксперта, в покупке С-400 могут быть заинтересованы, в первую очередь, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где, отметил Коротченко, сегодня активно идет гонка вооружений, а также государства Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.