"Реклама" в Сирии повысила спрос на С-400, считает военный эксперт

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400 позволили создать в Сирии "зоны воспрещения доступа", недоступные для оружия других стран — подобная эффективность привлекает иностранных заказчиков, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила уже около десяти заявок на поставки ЗРС С-400. На сегодняшний момент официально известно о ведущихся переговорах с Индией и Турцией. Первым покупателем С-400 стал Китай, контракт с которым был подписан в 2014 году.
Потенциальные заказчики — кто они?
Подобные "зоны воспрещения доступа" Россия, помимо Хмеймима и Тартуса, развернула в Калининградской области, в Крыму и на Сахалине, отметил эксперт.
"Другие страны, получив такие комплексы, тоже смогут организовать "зоны воспрещения доступа", труднопреодолимые или вовсе непреодолимые, в том числе для таких развитых армий, как США", — добавил Мураховский.
Он предположил, что, помимо Индии и Турции, к российским системам могут проявлять интерес Египет и Иран, а также "некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые, например, считают Китай своим соперником".
У С-400 один конкурент — Patriot
"Россия здесь со своими разработками, в первую очередь с С-400, а также с экспортным вариантом системы ПВО сухопутных войск С-300В4 обладает одними из наиболее продвинутых продуктов в данном секторе. Конкурент у них, по сути, один – это американские ЗРК Patriot последних модификаций, версия PAC-3", — сказал эксперт.
По его словам, спрос на российскую дальнобойную систему ПВО подхлестывает характер современной войны, исход которой определяют первые две-три недели боевых действий. Современные войны, по оценке Коротченко, характеризуются использованием высокоточного оружия, крылатых ракет, в том числе морского базирования, оперативно-тактических ракетных комплексов, а также различных видов авиации и ударных беспилотников.
""Четырёхсотка" решает вопросы борьбы со всем этим спектром угроз", — пояснил Коротченко.
По словам эксперта, в покупке С-400 могут быть заинтересованы, в первую очередь, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где, отметил Коротченко, сегодня активно идет гонка вооружений, а также государства Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.